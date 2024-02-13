У Чорнобильському заповіднику до фотооб'єктива потрапив найбільший пернатий хижак Полісся

У Чорнобильському заповіднику на Київщині до фотооб'єктива потрапив найбільший пернатий хижак Полісся – орлан-білохвіст. Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, пише УНН.

Велич, зосередженість, впевненість і сила – ось що ви можете побачити на цих світлинах, - йдеться у повідомленні.

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Найбільший пернатий хижак Полісся, а то і всієї України. У розмірах і масі тіла орлан поступається хіба чорному грифу, який мешкає в горах Криму.

Наразі орнітологи оцінюють вітчизняну популяцію білохвоста у 180-200 пар.

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