У Чорнобильському заповіднику до фотооб'єктива потрапив найбільший пернатий хижак Полісся
Київ • УНН
У Чорнобильському заповіднику на Київщині було зроблено рідкісне фото орлана-білохвоста, найбільшого хижака в регіоні.
У Чорнобильському заповіднику на Київщині до фотооб'єктива потрапив найбільший пернатий хижак Полісся – орлан-білохвіст. Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, пише УНН.
Велич, зосередженість, впевненість і сила – ось що ви можете побачити на цих світлинах,
Деталі
Найбільший пернатий хижак Полісся, а то і всієї України. У розмірах і масі тіла орлан поступається хіба чорному грифу, який мешкає в горах Криму.
Наразі орнітологи оцінюють вітчизняну популяцію білохвоста у 180-200 пар.
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