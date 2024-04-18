В Черниговской области за сутки зафиксировано 22 взрыва в разных приграничных громадах

За минувшие сутки российская армия обстреляла три пограничные громады Черниговщины и выпустила ракеты по городу Чернигов. Об этом сообщается на странице "Северная граница. Госпогранслужба" в Facebook, пишет УНН.

Детали

В течение суток российские войска в пяти случаях нанесли удары из минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 22 взрыва.

В частности, в Новгород-Северской громаде зафиксировано 10 взрывов (приходов, вероятно из ствольной артиллерии) в направлении н.п. Пушкари.

В Семеновской громаде было 3 взрыва (приходы, вероятно из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Леоновка и Барановка.

9 взрывов было в Сновской громаде (приходи, из миномета 120 мм) в районе н.п. Елино и Клюсы.

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Также напоминается, что вчера враг выпустил ракеты по Чернигову. По предварительным данным в результате обстрела погибло 18 человек и 77 травмировано, разрушен объект социальной инфраструктуры, повреждены больница, учебное заведение и 17 многоквартирных домов.

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