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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для Киевщины и Черниговщины

В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для Киевщины и Черниговщины

Киев  •  УНН

18 апреля 2024, 07:45  •  5897 просмотра

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Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе для Киевской и Черниговской областей в Украине, объявив воздушную тревогу.

По Украине распространяется воздушная тревога. В ВС ВСУ предупредили о ракетной опасности для Киевской и Черниговской областей, передает УНН

"Киевская, Черниговская - ракетная опасность", - говорится в сообщении в Telegram. 

В областях объявлена воздушная тревога. 

Ранее УНН писал, что в Днепре прогремел взрыв. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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