В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для Киевщины и Черниговщины

План Украины передали странам ЕС для одобрения, первые отзывы достаточно положительные - Еврокомиссия

Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению заявил, что первые отзывы на План Украины, утвержденный Еврокомиссией и переданный странам-членам ЕС, являются положительными, и он не предусматривает никаких сложностей в этом вопросе.