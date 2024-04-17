В МВД показало первые минуты после атаки рф на Чернигов

В МВД показали первые минуты после утренней ракетной атаки россиян на Чернигов, где известно уже о 15 погибших, передает УНН.

"Чернигов. Первые минуты после утренней ракетной атаки россиян", - подписали видео в МВД.

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В Чернигове в результате ракетной атаки рф количество погибших возросло до 15 человек, 61 человек пострадал, поисковые работы продолжаются.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после очередной ракетной атаки рф, которая унесла в Чернигове жизни людей, призвал партнеров Украины предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны для защиты жизни украинцев, указав, что повторит этот призыв во время встреч с союзниками из G7 в Италии на этой неделе.