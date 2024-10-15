В Черкасской области уничтожено 3 вражеских дрона

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил об уничтожении трех вражеских беспилотников над Черкасской областью во время последних воздушных тревог, атака рф обошлась без последствий для региона, пишет УНН.

Доброе утро, Черкащина. Во время последних тревог наши защитники уничтожили в небе над областью 3 вражеских БпЛА. Обошлось без последствий. Спасибо за работу!