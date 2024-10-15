В Черкасской области уничтожено 3 вражеских дрона
Киев • УНН
Председатель Черкасской ОВА сообщил об уничтожении трех вражеских БПЛА над областью во время последних воздушных тревог. Атаки прошли без последствий для региона.
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил об уничтожении трех вражеских беспилотников над Черкасской областью во время последних воздушных тревог, атака рф обошлась без последствий для региона, пишет УНН.
Доброе утро, Черкащина. Во время последних тревог наши защитники уничтожили в небе над областью 3 вражеских БпЛА. Обошлось без последствий. Спасибо за работу!
Днепропетровщина подверглась ночным атакам дроном и "Градами"15 октября 2024, 04:58 • 7638 просмотров