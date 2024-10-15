Днепропетровщина подверглась ночным атакам дроном и "Градами"
Киев • УНН
Ночью 14-15 октября Днепропетровская область стала мишенью вражеских атак. Сначала был удар дроном-камикадзе по райцентру, затем обстрел "Градами" Червоногригорьевской громады, пострадавших нет.
В ночь с 14 на 15 октября Днепропетровщина стала мишенью для вражеских атак. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Сначала враг совершил удар дроном-камикадзе по райцентру, а затем обстрелял Червоногригорьевскую громаду из реактивной системы залпового огня "Град".
К счастью, в результате этих атак никто не пострадал. Атаки прекратились около полуночи.
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