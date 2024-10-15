Дніпропетровщина зазнала нічних атак дроном та "Градами"
Київ • УНН
Вночі 14-15 жовтня Дніпропетровська область стала мішенню ворожих атак. Спочатку був удар дроном-камікадзе по райцентру, потім обстріл "Градами" Червоногригорівської громади, постраждалих немає.
У ніч з 14 на 15 жовтня Дніпропетровщина стала мішенню для ворожих атак. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Спершу ворог здійснив удар дроном-камікадзе по райцентру, а згодом обстріляв Червоногригорівську громаду з реактивної системи залпового вогню "Град".
На щастя, внаслідок цих атак ніхто не постраждав. Атаки припинилися близько опівночі.
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