На Дніпропетровщині вночі збили 11 ворожих "шахедів": через атаку рф є пошкодження
Київ • УНН
Сили ППО збили 11 російських дронів над Дніпропетровщиною. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку в Дніпрі та приватний будинок у Павлоградському районі, без жертв.
У небі над Дніпровською областю у ніч на 12 жовтня сили протиповітряної оборони збили 11 російських "шахедів". В Дніпрі внаслідок ворожої атаки пошкоджена багатоповерхівка. Про це у суботу повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
"11 шахедів вночі збили оборонці неба на Дніпропетровщині", - написав Лисак у Telegram.
За словами Лисака, вночі та вранці агресор бив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв райцентр та Мирівську громаду.
Гучно цієї ночі було й у Дніпрі – в місті внаслідок ворожої атаки пошкоджені облицювання стін та кілька вікон багатоповерхівки. Також у Павлоградському районі понівечений приватний будинок.
"Всюди – без загиблих і постраждалих", - наголосив Лисак.
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