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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 8292 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Дніпропетровщині вночі збили 11 ворожих "шахедів": через атаку рф є пошкодження

Київ • УНН

 • 23797 перегляди

Сили ППО збили 11 російських дронів над Дніпропетровщиною. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку в Дніпрі та приватний будинок у Павлоградському районі, без жертв.

На Дніпропетровщині вночі збили 11 ворожих "шахедів": через атаку рф є пошкодження

У небі над Дніпровською областю у ніч на 12 жовтня сили протиповітряної оборони збили 11 російських "шахедів". В Дніпрі внаслідок ворожої атаки пошкоджена багатоповерхівка. Про це у суботу повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

"11  шахедів вночі збили оборонці неба на Дніпропетровщині", - написав Лисак у Telegram.

За словами Лисака, вночі та вранці агресор бив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв райцентр та Мирівську громаду.

Гучно цієї ночі було й у Дніпрі – в місті внаслідок ворожої атаки пошкоджені облицювання стін та кілька вікон багатоповерхівки. Також у Павлоградському районі понівечений приватний будинок.

"Всюди – без загиблих і постраждалих", - наголосив Лисак.

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