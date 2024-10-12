На Днепропетровщине ночью сбили 11 вражеских «шахедов»: из-за атаки рф есть повреждения

ukenru
Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
  •  106060 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
  •  118077 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  140479 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  149448 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  139077 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  130035 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  114881 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108322 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107631 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
10 октября 2024, 07:59  •  91917 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Boeing сократит 17 тысяч рабочих мест и отложит первую поставку 777X из-за забастовки - Reuters

Boeing сократит 17 тысяч рабочих мест и отложит первую поставку 777X из-за забастовки - Reuters

  •  26082 просмотра
"Нет аппетита": Джонсон высказался о дальнейшем финансировании Украины

"Нет аппетита": Джонсон высказался о дальнейшем финансировании Украины

  •  58441 просмотра
На более 500 тыс. грн: на Прикарпатье коммунальное предприятие устроило свалку отходов возле реки

На более 500 тыс. грн: на Прикарпатье коммунальное предприятие устроило свалку отходов возле реки

  •  16429 просмотра
Слишком передовая для того времени: в Дании под домом из неолита нашли строительную технологию которой 5 тысяч лет

Слишком передовая для того времени: в Дании под домом из неолита нашли строительную технологию которой 5 тысяч лет

  •  21036 просмотра
Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

  •  54663 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

  •  107035 просмотра
Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

  •  106985 просмотра
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

  •  119291 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

10 октября 2024, 13:05  •  134130 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

10 октября 2024, 12:43  •  132938 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

  •  54663 просмотра
Пять захватывающих японских фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих японских фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

  •  54454 просмотра
Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

11 октября 2024, 07:15  •  105277 просмотра
11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября 2024, 03:03  •  115926 просмотра
Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

10 октября 2024, 15:54  •  99135 просмотра
Актуальное
На Днепропетровщине ночью сбили 11 вражеских «шахедов»: из-за атаки рф есть повреждения

На Днепропетровщине ночью сбили 11 вражеских «шахедов»: из-за атаки рф есть повреждения

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 07:53  •  4062 просмотра

Read in English

Силы ПВО сбили 11 российских дронов над Днепропетровской областью. В результате атаки повреждена многоэтажка в Днепре и частный дом в Павлоградском районе, без жертв.

В небе над Днепровской областью в ночь на 12 октября силы противовоздушной обороны сбили 11 российских «шахедов». В Днепре в результате вражеской атаки повреждена многоэтажка. Об этом в субботу сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

«11  шахедов ночью сбили защитники неба на Днепропетровщине», - написал Лысак в Telegram.

По словам Лысака, ночью и утром агрессор бил по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии обстрелял райцентр и Мировскую громаду.

Громко этой ночью было и в Днепре - в городе в результате вражеской атаки повреждены облицовки стен и несколько окон многоэтажки. Также в Павлоградском районе изуродован частный дом.

«Везде - без погибших и пострадавших», - подчеркнул Лысак.

Армия рф ночью ударила по Купянск-Узловому на Харьковщине: пострадала 82-летняя женщина12 октября 2024, 07:25 • 5746 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
dneprДнепр
nikopol-ukrainaНикополь, Украина
pavlogradПавлоград