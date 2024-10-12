На Днепропетровщине ночью сбили 11 вражеских «шахедов»: из-за атаки рф есть повреждения

В небе над Днепровской областью в ночь на 12 октября силы противовоздушной обороны сбили 11 российских «шахедов». В Днепре в результате вражеской атаки повреждена многоэтажка. Об этом в субботу сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

«11 шахедов ночью сбили защитники неба на Днепропетровщине», - написал Лысак в Telegram.

По словам Лысака, ночью и утром агрессор бил по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии обстрелял райцентр и Мировскую громаду.

Громко этой ночью было и в Днепре - в городе в результате вражеской атаки повреждены облицовки стен и несколько окон многоэтажки. Также в Павлоградском районе изуродован частный дом.

«Везде - без погибших и пострадавших», - подчеркнул Лысак.

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