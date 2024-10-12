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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф ночью ударила по Купянск-Узловому на Харьковщине: пострадала 82-летняя женщина

Армия рф ночью ударила по Купянск-Узловому на Харьковщине: пострадала 82-летняя женщина

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 07:25  •  5670 просмотра

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Российские войска обстреляли Купянск-Узловой в Харьковской области. В результате атаки пострадала 82-летняя женщина, всего за сутки в регионе 1 человек погиб, 8 ранены.

В Харьковской области российские войска ночью обстреляли Купянск-Узловой, в результате чего пострадала женщина 82-х лет. Из-за обстрелов рф Харьковщины за прошедшие сутки один человек погиб, еще восемь пострадали. Об этом в субботу сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По данным Синегубова, фиксировались такие вражеские обстрелы:

  • 11 октября 21:48 г. Харьков, попадание КАБ в лесную полосу в Шевченковском районе города. Харьков, попадание КАБ в лесную полосу в Шевченковском районе города. Без разрушений и пострадавших.
  •  12 октября 01:30 Купянский р-н, Купянская ТГ, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела горела хозяйственная постройка. Пострадала 82-летняя женщина.
  •  23:30 Харьковский р-н, с. Черкасская Лозовая. В результате обстрела возник пожар в частном домовладении.
  •  22:40 Харьковский р-н, с. Ч. Лозовая. Попадание в землю на территорию частного домовладения, поврежден жилой дом.
  •  17:45 Купянский р-н, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела горел дом.
  •  18:18 Купянский р-н, с. Купянск-Узловой. В результате обстрела горело частично разрушенное здание.
  •  16:00 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела частично поврежден дом. Пострадала женщина 68 лет.
  •  16:00 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела погиб 67-летний мужчина. Пострадала женщина 76 лет.
  •  15:58 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела горела хозяйственная постройка, крыша дома, частный дом Пострадали 3 человека.
  •  15:55 Богодуховский р-н, с. Тимофеевка. В результате обстрела частично поврежден один дом.
  •  12:40 Харьковский р-н, с. Казачья Лопань. В результате сброса боеприпаса погиб мужчина 38 лет. Пострадала 56-летняя женщина.
  •  12:06 Харьковский р-н, с. Казачья Лопань. В результате сброса получил ранения 86-летний мужчина.
  •  11:20 Изюмский р-н, с. Шийковка. В результате обстрела пострадал 67-летний мужчина.
  •  11:00 Купянский р-н, с. Куриловка. В результате обстрела горел дом.

На Херсонщине россияне попали в медучреждение, из-за атаки рф 4 раненых12 октября 2024, 06:49 • 6826 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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