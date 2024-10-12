Армия рф ночью ударила по Купянск-Узловому на Харьковщине: пострадала 82-летняя женщина
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Купянск-Узловой в Харьковской области. В результате атаки пострадала 82-летняя женщина, всего за сутки в регионе 1 человек погиб, 8 ранены.
В Харьковской области российские войска ночью обстреляли Купянск-Узловой, в результате чего пострадала женщина 82-х лет. Из-за обстрелов рф Харьковщины за прошедшие сутки один человек погиб, еще восемь пострадали. Об этом в субботу сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
По данным Синегубова, фиксировались такие вражеские обстрелы:
- 11 октября 21:48 г. Харьков, попадание КАБ в лесную полосу в Шевченковском районе города. Харьков, попадание КАБ в лесную полосу в Шевченковском районе города. Без разрушений и пострадавших.
- 12 октября 01:30 Купянский р-н, Купянская ТГ, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела горела хозяйственная постройка. Пострадала 82-летняя женщина.
- 23:30 Харьковский р-н, с. Черкасская Лозовая. В результате обстрела возник пожар в частном домовладении.
- 22:40 Харьковский р-н, с. Ч. Лозовая. Попадание в землю на территорию частного домовладения, поврежден жилой дом.
- 17:45 Купянский р-н, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела горел дом.
- 18:18 Купянский р-н, с. Купянск-Узловой. В результате обстрела горело частично разрушенное здание.
- 16:00 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела частично поврежден дом. Пострадала женщина 68 лет.
- 16:00 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела погиб 67-летний мужчина. Пострадала женщина 76 лет.
- 15:58 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела горела хозяйственная постройка, крыша дома, частный дом Пострадали 3 человека.
- 15:55 Богодуховский р-н, с. Тимофеевка. В результате обстрела частично поврежден один дом.
- 12:40 Харьковский р-н, с. Казачья Лопань. В результате сброса боеприпаса погиб мужчина 38 лет. Пострадала 56-летняя женщина.
- 12:06 Харьковский р-н, с. Казачья Лопань. В результате сброса получил ранения 86-летний мужчина.
- 11:20 Изюмский р-н, с. Шийковка. В результате обстрела пострадал 67-летний мужчина.
- 11:00 Купянский р-н, с. Куриловка. В результате обстрела горел дом.
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