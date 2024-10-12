Армія рф вночі вдарила по Куп'янськ-Вузловому на Харківщині: постраждала 82-річна жінка

У Харківській області російські війська вночі обстріляли Куп'янськ-Вузловий, внаслідок чого постраждала жінка 82-х років. Через обстріли рф Харківщини минулої доби одна людина загинула, ще восьмеро постраждали. Про це у суботу повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

За даними Синєгубова, фіксувались такі ворожі обстріли:

11 жовтня 21:48 м. Харків, влучання КАБ у лісову смугу в Шевченківському районі міста. Без руйнувань і постраждалих.

12 жовтня 01:30 Купянський р-н, Куп'янська ТГ, смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждала 82-річна жінка.

23:30 Харківський р-н, с. Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному домоволодінні.

22:40 Харківський р-н, с. Ч. Лозова. Влучання в землю на територію приватного домоволодіння, пошкоджено житловий будинок.

17:45 Куп’янський р-н, смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горів будинок.

18:18 Куп’янський р-н, с. Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіла частково зруйнована будівля.

16:00 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу частково пошкоджений будинок. Постраждала жінка 68 років.

16:00 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу загинув 67-річний чоловік. Постраждала жінка 76 років.

15:58 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда, дах будинку, приватний будинок Постраждали 3 людини.

15:55 Богодухівський р-н, с. Тимофіївка. Внаслідок обстрілу частково пошкоджений один будинок.

12:40 Харківський р-н, с. Козача Лопань. Внаслідок скиду боєприпасу загинув чоловік 38 років. Постраждала 56-річна жінка.

12:06 Харківський р-н, с. Козача Лопань. Внаслідок скиду отримав поранення 86-річний чоловік.

11:20 Ізюмський р-н, с. Шийківка. Внаслідок обстрілу постраждав 67-річний чоловік.

11:00 Куп’янський р-н, с. Курилівка. Внаслідок обстрілу горів будинок.

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