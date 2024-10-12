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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Армія рф вночі вдарила по Куп'янськ-Вузловому на Харківщині: постраждала 82-річна жінка

Київ • УНН

 • 19586 перегляди

Російські війська обстріляли Куп'янськ-Вузловий у Харківській області. Внаслідок атаки постраждала 82-річна жінка, загалом за добу в регіоні 1 людина загинула, 8 поранено.

Армія рф вночі вдарила по Куп'янськ-Вузловому на Харківщині: постраждала 82-річна жінка

У Харківській області російські війська вночі обстріляли Куп'янськ-Вузловий, внаслідок чого постраждала жінка 82-х років. Через обстріли рф Харківщини минулої доби одна людина загинула, ще восьмеро постраждали. Про це у суботу повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

За даними Синєгубова, фіксувались такі ворожі обстріли:

  • 11 жовтня 21:48 м. Харків, влучання КАБ у лісову смугу в Шевченківському районі міста. Без руйнувань і постраждалих.
  •  12 жовтня 01:30 Купянський р-н, Куп'янська ТГ, смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждала 82-річна жінка.
  •  23:30 Харківський р-н, с. Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному домоволодінні.
  •  22:40 Харківський р-н, с. Ч. Лозова. Влучання в землю на територію приватного домоволодіння, пошкоджено житловий будинок.
  •  17:45 Куп’янський р-н, смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горів будинок.
  •  18:18 Куп’янський р-н, с. Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіла частково зруйнована будівля.
  •  16:00 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу частково пошкоджений будинок. Постраждала жінка 68 років.
  •  16:00 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу загинув 67-річний чоловік. Постраждала жінка 76 років.
  •  15:58 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда, дах будинку, приватний будинок Постраждали 3 людини.
  •  15:55 Богодухівський р-н, с. Тимофіївка. Внаслідок обстрілу частково пошкоджений один будинок.
  •  12:40 Харківський р-н, с. Козача Лопань. Внаслідок скиду боєприпасу загинув чоловік 38 років. Постраждала 56-річна жінка.
  •  12:06 Харківський р-н, с. Козача Лопань. Внаслідок скиду отримав поранення 86-річний чоловік.
  •  11:20 Ізюмський р-н, с. Шийківка. Внаслідок обстрілу постраждав 67-річний чоловік.
  •  11:00 Куп’янський р-н, с. Курилівка. Внаслідок обстрілу горів будинок.

На Херсонщині росіяни поцілили в медзаклад, через атаки рф 4 поранених12.10.24, 09:49 • 19433 перегляди

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