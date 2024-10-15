На Черкащині знищено 3 ворожі дрони

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про знищення трьох ворожих безпілотників над Черкаською областю під час останніх повітряних тривог, атака рф обійшлася без наслідків для регіону, пише УНН.

Доброго ранку, Черкащино. Під час останніх тривог наші оборонці знищили в небі над областю 3 ворожі БпЛА. Минулось без наслідків. Дякую за роботу!