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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черкасской области сбили два вражеских БПЛА. Есть повреждения

В Черкасской области сбили два вражеских БПЛА. Есть повреждения

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 12:59  •  6514 просмотра

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В Черкасской области были сбиты два вражеских беспилотника, повлекшие повреждение дома и возгорание сухой травы. Противовоздушная оборона продолжает вести огонь по третьему "шахеду".

В Черкасской области силы обороны уничтожили два вражеских БпЛА. Зафиксированы выбитые стекла в одном из домов и возгорание сухой травы. Сейчас ПВО работает по третьему «шахеду». Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Игорь Табурец, передает УНН

Воздушная тревога в Черкасской области продолжается.  На данный момент минус два вражеских БпЛА в пределах области.  Самое главное - люди целы

- написал Табурец в Telegram.

По его словам, в одном из случаев имеем выбитые стекла в частном доме в Черкасском районе. Также было возгорание сухой травы. 

«Охота на третий „шахед“ продолжается.  Наши оборонцы работают", - добавил глава ОВА. 

Ранее УНН сообщал, что в Черкасской области сегодня, начиная с 9:30 утра, продолжается воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ зафиксировали несколько БпЛА в центральной части области. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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