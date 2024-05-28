В Черкасской области сбили два вражеских БПЛА. Есть повреждения

В Черкасской области силы обороны уничтожили два вражеских БпЛА. Зафиксированы выбитые стекла в одном из домов и возгорание сухой травы. Сейчас ПВО работает по третьему «шахеду». Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Игорь Табурец, передает УНН.

Воздушная тревога в Черкасской области продолжается. На данный момент минус два вражеских БпЛА в пределах области. Самое главное - люди целы - написал Табурец в Telegram.

По его словам, в одном из случаев имеем выбитые стекла в частном доме в Черкасском районе. Также было возгорание сухой травы.

«Охота на третий „шахед“ продолжается. Наши оборонцы работают", - добавил глава ОВА.

Ранее УНН сообщал, что в Черкасской области сегодня, начиная с 9:30 утра, продолжается воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ зафиксировали несколько БпЛА в центральной части области.