На Черкащині вже майже 6 годин триває повітряна тривога: що відомо
Київ • УНН
У Черкаській області майже 6 годин триває повітряна тривога через кілька безпілотних літальних апаратів, помічених Повітряними силами України в центральній частині області.
У Черкаській області сьогодні, починаючи із 9:30 ранку, триває повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ зафіксували декілька БпЛА в центральній частині області, повідомляє УНН.
Деталі
На Черкащині повітряну тривогу околосили вже понад 5 годин 40 хвилин тому.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про декілька БпЛА в центральній частині Черкаської області.
Місцеві ЗМІ пишуть, що жителі області бачили "над хатою" дрони вже 10 разів.
По іншим областям наразі чисто.
На Черкащині знищили ворожий дрон28.05.24, 08:31 • 21961 перегляд