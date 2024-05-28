В Черкасской области уже почти 6 часов продолжается воздушная тревога: что известно

В Черкасской области сегодня, начиная с 9:30 утра, продолжается воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ зафиксировали несколько БпЛА в центральной части области, сообщает УНН.

Детали

В Черкасской области воздушную тревогу объявили уже более 5 часов 40 минут назад.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о нескольких БпЛА в центральной части Черкасской области.

Местные СМИ пишут, что жители области видели "над домом" дроны уже 10 раз.

По другим областям пока чисто.

В Черкасской области уничтожили вражеский дрон