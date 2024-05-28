Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
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Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента СмирновуЭксклюзив
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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
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В Черкасской области уже почти 6 часов продолжается воздушная тревога: что известно
В Черкасской области почти 6 часов продолжается воздушная тревога из-за нескольких беспилотных летательных аппаратов, замеченных Воздушными силами Украины в центральной части области.
Второй украинец в истории: Михайлюк вышел в финал НБА в составе Бостон Селтикс
Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк впервые в своей карьере вышел в финал НБА, став вторым украинцем в истории, который совершил этот подвиг, играя за «Бостон Селтикс».
Чиновника Одесского ТЦК, которого подозревают в миллионной схеме заработка на уклонистах, взяли под стражу
Должностному лицу Приморского РВК и СП в Одессе, который незаконно заработал около миллиона долларов, помог 138 мужчинам избежать мобилизации из-за несанкционированных изменений в системе «Оберег», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 гривен.
В харьковском «Эпицентре» разобрали примерно половину завалов, пока известно о 17 погибших - Синегубов
Около 50% завалов в Эпицентре в Харькове было расчищено, на данный момент сообщается о 17 погибших, и ожидается, что разбор завалов займет еще несколько дней из-за большого количества обломков.
Объявили победителей конкурса бизнес-идей "Роби своє"
По результатам конкурса бизнес-идей "Роби своє" было определено 80 проектов-победителей из 616 заявок из 15 регионов Украины, среди которых были ветераны, ВПЛ и предприниматели-переселенцы.
Единственное укрепление во времена Порошенко - стена бурьяна, - в ВСУ просят исключить нардепов "Евросолидарности" из комиссии по фортификациям
Защитники просят исключить нардепов "Евросолидарности" из комиссии по фортификациям.
После двух лет судебной волокиты: Вишневецкий дворец на Тернопольщине вернули в собственность государства
Суд постановил вернуть Национальному заповеднику «Замки Тернопольщины» здание Вишневецкого дворцово-паркового комплекса, являющегося объектом национального наследия, после того, как компания по производству кожгалантереи незаконно зарегистрировала право собственности на часть помещений.
Для нужд обороны страны: суд обязал вернуть в госсобственность земельный участок на Харьковщине
Суд обязал вернуть государству земельный участок площадью более 103 га и стоимостью более 645 млн грн вблизи границы с Россией в Харьковской области для нужд обороны и пограничной службы.
Министр обороны Эстонии: ЕС должен повысить предел для подготовки украинских военных до 100 тысяч
Министр обороны Эстонии призывает увеличить подготовку украинских военных до 100 000 и отправить больше боеприпасов в Украину на фоне эскалации давления со стороны россии.
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
Сегодня Высший антикоррупционный суд будет избирать меру пресечения для бывшего заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен.