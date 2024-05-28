В Черкасской области уничтожили вражеский дрон

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
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НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

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От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
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Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
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Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

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Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
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Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

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Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
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Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

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27 мая 2024, 06:00  •  133968 просмотра
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
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26 мая 2024, 10:37  •  192209 просмотра

В Черкасской области уничтожили вражеский дрон

Силы противовоздушной обороны в Черкасской области уничтожили вражеский беспилотник во время двухчасовой тревоги, жертв и разрушений не зафиксировано.

Война •   •  3437 просмотра
В Черкасской области уничтожили вражеский дрон

Грозовые дожди и до 29° тепла: синоптики дали прогноз на сегодня

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в южных, Винницкой, Кировоградской и большинстве западных областей Украины 28 мая, тогда как на остальной территории страны будет сухо с температурой 12-17°C ночью и 24-29°C днем, за исключением высокогорья Карпат, где температура будет ниже.

Общество •   •  3262 просмотра
Грозовые дожди и до 29° тепла: синоптики дали прогноз на сегодня

В Херсонской области россияне попали в учебное заведение и сотовую вышку, двое раненых

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив дома, учебное заведение, башню сотовой связи, водонапорную башню и ранив двух человек.

Война •   •  4742 просмотра
В Херсонской области россияне попали в учебное заведение и сотовую вышку, двое раненых

Bild: Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы

Иран впервые поставил России современные управляемые бомбы Qaem-5, которые, вероятно, были на борту иранского беспилотника Mohajer-6, разбившегося в Курской области России при попытке атаковать Сумскую область Украины, что свидетельствует о новом уровне военного сотрудничества между Тегераном и Москвой.

Война •   •  7381 просмотра
Bild: Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы

Над Днепропетровской областью ПВО сбила ночью "шахед"

Ночью подразделение роты противовоздушной обороны "Восток" сбило вражеский беспилотник над Днепром.

Общество •   •  7383 просмотра
Над Днепропетровской областью ПВО сбила ночью "шахед"

Еще плюс 1460 оккупантов и 21 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 503 800 человек личного состава и 7692 танка.

Война •   •  18181 просмотра
Еще плюс 1460 оккупантов и 21 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага

Враг нанес ракетный удар по Николаевской области, три человека погибли

Три человека погибли и шестеро получили ранения, в том числе трое несовершеннолетних, в результате российского ракетного обстрела гражданских объектов в Снигиревке Николаевской области.

Общество •   •  17469 просмотра
Враг нанес ракетный удар по Николаевской области, три человека погибли

Латвия поддерживает удары Украины западным оружием по целям на территории РФ

Латвия поддерживает удары Украины западным оружием по законным военным целям в России и призывает союзников по НАТО снять ограничения на использование Украиной западного оружия для таких ударов.

Война •   •  19277 просмотра
Латвия поддерживает удары Украины западным оружием по целям на территории РФ

Воздушные Силы уничтожили за ночь три вражеских дрона в трех областях

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили три вражеских беспилотника "шахед", запущенные из Приморско-Ахтарского района России в ночь на 28 мая.

Война •   •  17943 просмотра
Воздушные Силы уничтожили за ночь три вражеских дрона в трех областях

В течение суток оккупанты 303 раза ударили по Запорожской области

За минувшие сутки российские войска 303 раза атаковали Запорожскую область, нанеся удары с воздуха, беспилотников, РСЗО и артиллерии по 8 населенным пунктам, разрушив жилые дома, но не вызвав никаких жертв среди мирного населения.

Общество •   •  18470 просмотра
В течение суток оккупанты 303 раза ударили по Запорожской области