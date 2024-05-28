В Черкасской области уничтожили вражеский дрон

В Черкасской области уничтожили вражеский беспилотник во время очередной воздушной тревоги, жертв и разрушений инфраструктуры не зафиксировано, сообщил во вторник глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

Более двух часов длилась последняя тревога в области. В это время наши защитники минусовали вражеский БпЛА - написал Табурец в Telegram.

По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

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