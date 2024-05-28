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На Черкащині знищили ворожий дрон

На Черкащині знищили ворожий дрон

Київ • УНН

 • 21961 перегляди

Сили протиповітряної оборони в Черкаській області знищили ворожий безпілотник під час двогодинної тривоги, жертв і руйнувань не зафіксовано.

У Черкаській області знищили ворожий безпілотник під час чергової повітряної тривоги, жертв і руйнувань інфраструктури не зафіксовано, повідомив у вівторок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.

Понад дві години тривала остання тривога в області. У цей час наші оборонці мінуснули ворожий БпЛА

- написав Табурець у Telegram.

З його слів, минулось без потерпілих і руйнацій інфраструктури.

Повітряні Сили знищили за ніч три ворожі дрони у трьох областях28.05.24, 07:23 • 36074 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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