На Черкащині знищили ворожий дрон
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони в Черкаській області знищили ворожий безпілотник під час двогодинної тривоги, жертв і руйнувань не зафіксовано.
У Черкаській області знищили ворожий безпілотник під час чергової повітряної тривоги, жертв і руйнувань інфраструктури не зафіксовано, повідомив у вівторок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.
Понад дві години тривала остання тривога в області. У цей час наші оборонці мінуснули ворожий БпЛА
З його слів, минулось без потерпілих і руйнацій інфраструктури.
Повітряні Сили знищили за ніч три ворожі дрони у трьох областях28.05.24, 07:23 • 36074 перегляди