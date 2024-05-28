На Черкащині збили два ворожих БПЛА. Є пошкодження
Київ • УНН
У Черкаській області було збито два ворожі безпілотники, що спричинили пошкодження будинку та загорання сухої трави. Протиповітряна оборона продовжує вести вогонь по третьому "шахеду".
У Черкаській області сили оборони знищили два ворожих БпЛА. Зафіксовані вибиті шибки в одному із будинків та загорання сухої трави. Наразі ППО працює по третьому "шахеду". Про це у вівторок повідомив голова ОВА Ігор Табурець, передає УНН.
Повітряна тривога на Черкащині триває. Натепер мінус два ворожих БпЛА в межах області. Найголовніше – люди цілі
За його словами, в одному з випадків маємо вибиті шибки у приватному будинку в Черкаському районі. Також було загорання сухої трави.
"Полювання на третій "шахед" триває. Наші оборонці працюють", - додав голова ОВА.
Раніше УНН повідомляв, що у Черкаській області сьогодні, починаючи із 9:30 ранку, триває повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ зафіксували декілька БпЛА в центральній частині області.