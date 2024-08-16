В Черкасской области разоблачили настоятеля УПЦ МП, который оправдывал российскую войну в Украине

В Черкасской области разоблачили настоятеля одного из храмов УПЦ МП, который оправдывал полномасштабную войну рф против Украины. Об этом сообщает Управление СБУ в Черкасской области, передает УНН.

Детали

Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность еще одного клирика Черкасской епархии УПЦ (МП). На этот раз речь идет о настоятеле одного из храмов Корсунь-Шевченковского благочиния, который оправдывал полномасштабную войну РФ против Украины. По данным следствия, фигурант распространял видео среди жителей общины с призывами не участвовать в сопротивлении российской агрессии и выезжать за границу - говорится в сообщении.

Также клирик рассылал видеоролики местным жителям через популярные мессенджеры, в которых оправдывал военные преступления оккупантов и пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины.

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Как пояснили правоохранители, таким образом мужчина расшатывал общественно-политическую обстановку в регионе в пользу страны-агрессора. Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты преступных действий представителя УПЦ (МП).

На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) - резюмировали в СБУ.

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также в ведомстве добавляют, что от начала полномасштабного вторжения рф 8 подозрений получили клирики Черкасской епархии УПЦ (МП) за публичную поддержку агрессора и распространение враждебной пропаганды.

Напомним,

В Хмельницкой области будут судить клирика УПЦ (МП), который оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины и разжигал религиозную вражду. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.