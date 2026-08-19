В Черкасской области пожар перекинулся с частного двора и охватил 100 гектаров леса
Киев • УНН
Огонь с подворья в селе Кумейки из-за сильного ветра перекинулся на лес. Пожар локализовали на площади около 100 га.
В Черкасской области огонь с частного подворья на фоне сильного ветра спровоцировал масштабный лесной пожар, сообщили в среду в ГП "Леса Украины", пишет УНН.
С территории частного домовладения огонь перекинулся на лесной массив: на Черкасчине совместно с ГСЧС ликвидируем масштабный пожар
Совместно с ГСЧС и другими службами лесникам, как сообщается, удалось локализовать в Кумейковском лесничестве на Черкасчине пожар, возникший на территории частного домовладения в селе Кумейки.
"Из-за шквальных порывов ветра огонь очень быстро распространился на лесной массив лесничества, который вплотную прилегает к населенному пункту. Пламя охватило сосновые насаждения разного возраста", - указали в ГП.
Пожар локализован на ориентировочной площади 25 га на территории, подчиненной "Лесам Украины". Общая площадь пожара по всем пользователям составила ориентировочно 100 га.
В ГСЧС отметили, что ликвидация масштабного лесного пожара на Черкасчине, начавшегося накануне, продолжается.
"В настоящее время пожар локализован на площади 100 гектаров", - сообщили в ГСЧС.
Дополнение
В целом, по данным ГСЧС, в течение минувших суток в экосистемах Украины возникло 456 пожаров на общей площади более 375 га.