На Черкащині пожежа перекинулася з приватного подвір’я і охопила 100 гектарів лісу
Київ • УНН
Вогонь із подвір’я в селі Кумейки через сильний вітер перекинувся на ліс. Пожежу локалізували на площі близько 100 га.
У Черкаській області вогонь з приватного подвір'я на тлі сильного вітру спровокував масштабну лісову пожежу, повідомили у середу у ДП "Ліси України", пише УНН.
З території приватного домоволодіння вогонь перекинувся на лісовий масив: на Черкащині спільно з ДСНС ліквідовуємо масштабну пожежу
Спільно з ДСНС та іншими службами лісівникам, як повідомляється, вдалося локалізувати у Кумейківському лісництві на Черкащині, пожежу, яка виникла на території приватного домоволодіння в селі Кумейки.
"Через шквальні пориви вітру вогонь дуже швидко поширився на лісовий масив лісництва, який впритул прилягає до населеного пункту. Полум’я охопило соснові насадження різного віку", - вказали у ДП.
Пожежу локалізовано на орієнтовній площі 25 га на підпорядкованій "Лісам України" території. Загальна площа пожежі по всіх користувачах становила орієнтовно 100 га.
У ДСНС зазначили, що ліквідація масштабної лісової пожежі на Черкащині, яка розпочалася напередодні, триває.
"Наразі пожежа локалізована на площі 100 гектарів", - повідомили у ДСНС.
Доповнення
Загалом, за даними ДСНС, протягом минулої доби в екосистемах України виникло 456 пожеж на загальній площі понад 375 га.