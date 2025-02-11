В Черкасской области из-за атаки рф двое пострадавших
Киев • УНН
В течение ночи и утра в Черкасской области было уничтожено 17 российских беспилотников. Двое мужчин получили травмы в Черкасском районе, их состояние средней тяжести.
Черкасская область подверглась очередной атаке российских войск, в результате которой двое мужчин получили травмы в Черкасском районе, их состояние средней тяжести, сообщил во вторник глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Что ночь, что утро в Черкасской области были сложными. Мы имели многочисленные угрозы из-за вражеских дронов и ракет. По предварительным данным, в пределах области уничтожено 17 российских БПЛА", - отметил Табурец.
Однако, по его словам, без последствий не обошлось.
В Черкасском районе обломками травмированы двое мужчин. Они доставлены в больницу. Состояние обоих - средней тяжести
Обращений за помощью от населения о повреждении имущества, по его словам, пока не поступало. Обследование территории продолжается.
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