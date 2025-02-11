На Черкащині через атаку рф двоє постраждалих

Черкаська область зазнала чергової атаки російських військ, внаслідок якої двоє чоловіків отримали травми у Черкаському районі, їх стан середньої тяжкості, повідомив у вівторок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Що ніч, що ранок на Черкащині були складними. Ми мали численні загрози через ворожі дрони та ракети. За попередніми даними, в межах області знищено 17 російських БпЛА", - зазначив Табурець.

Однак, з його слів, без наслідків не минулось.

У Черкаському районі уламками травмовано двох чоловіків. Їх доправлено до лікарні. Стан обох - середньої тяжкості - повідомив Табурець.

Звернень по допомогу від населення щодо пошкодження майна, з його слів, наразі не надходило. Обстеження території триває.

Нафтогаз: через атаку рф є пошкодження виробничих потужностей на Полтавщині