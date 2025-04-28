В Черкассы приедут 50 аварийных бригад для ускорения работ по подключению газа - мэр
Киев • УНН
В Черкассах возобновлена подача газа населению, но для ускорения работ прибудут 50 аварийных бригад из разных уголков Украины. Это поможет быстро восстановить подачу газа всем потребителям.
Полсотни аварийных бригад из разных уголков Украины приедут в Черкассы для ускорения работ. Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, передает УНН.
Детали
По словам Бондаренко, по состоянию на сейчас подача газа для населения восстановлена, газ в системе есть.
Для ускорения работ в Черкассы приедут 50 аварийных бригад из разных уголков Украины. Они помогут максимально быстро восстановить подачу газа всем потребителям
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