В Черкассы приедут 50 аварийных бригад для ускорения работ по подключению газа - мэр

$41.750.06
47.390.03
ukenru
Сергея Корецкого избрали главой правления Нафтогаз Украины - нардеп
18:27 • 2748 просмотра

Сергея Корецкого избрали главой правления Нафтогаз Украины - нардеп

Эксклюзив
14:20 • 15394 просмотра

Сезон аллергии: на что обратить внимание в мае и как облегчить симптомы

Эксклюзив
14:15 • 30638 просмотра

На участке строительства метро на Виноградаре произошел прорыв водопроводной трубы – Автострада

Эксклюзив
14:07 • 21401 просмотра

"Ее все устраивает": эксперт объяснил, почему Елена Дума блокирует принятие законопроекта о реформе АРМА

28 апреля, 13:08 • 21991 просмотра

Белый дом после предложения "перемирия" путина ответил: Трамп хочет постоянного прекращения огня

Эксклюзив
28 апреля, 12:59 • 31643 просмотра

Главный юрист НБУ вне закона? Расследование дела Зимы тормозится

Эксклюзив
28 апреля, 12:30 • 26403 просмотра

Мяч на поле НАПК: у главы наблюдательного совета Госзембанка реальный конфликт интересов

28 апреля, 12:00 • 13972 просмотра

Ватикан подтвердил: начало конклава для избрания нового Папы - 7 мая

Эксклюзив
28 апреля, 11:54 • 24892 просмотра

Ремонт без стресса: с чего начать и как не сойти с ума в процессе – советы эксперта

Эксклюзив
28 апреля, 05:58 • 71773 просмотра

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+11°
0м/с
35%
758 мм
Популярные новости

"Иск жены Порошенко о разделе имущества - попытка обойти закон" - эксперты видят признаки мошенничества в деле нардепа

28 апреля, 09:11 • 7126 просмотра

Белый дом настаивает на мирном плане для Украины с потерей части территорий - Bild

28 апреля, 10:54 • 7510 просмотра

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

13:22 • 11845 просмотра

Разведка Испании считает, что блэкаут в стране мог быть вызван кибератакой - El Pais

14:14 • 16022 просмотра

Борьба с коррупцией обходится Украине дороже, чем сама коррупция? Цифры и кейсы из отчета НАБУ

16:07 • 12066 просмотра
публикации

Борьба с коррупцией обходится Украине дороже, чем сама коррупция? Цифры и кейсы из отчета НАБУ

16:07 • 12189 просмотра

Главный юрист НБУ вне закона? Расследование дела Зимы тормозится
Эксклюзив

28 апреля, 12:59 • 31643 просмотра

Мяч на поле НАПК: у главы наблюдательного совета Госзембанка реальный конфликт интересов
Эксклюзив

28 апреля, 12:30 • 26403 просмотра

Ремонт без стресса: с чего начать и как не сойти с ума в процессе – советы эксперта
Эксклюзив

28 апреля, 11:54 • 24892 просмотра

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая
Эксклюзив

28 апреля, 05:58 • 71773 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляйен

Владимир Зеленский

Андрей Ермак

Александр Усик

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Испания

Португалия

Реклама
УНН Lite

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

13:22 • 11928 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

28 апреля, 08:56 • 35314 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

28 апреля, 08:46 • 35398 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 142528 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 56857 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Financial Times

Нью-Йорк Таймс

В Черкассы приедут 50 аварийных бригад для ускорения работ по подключению газа - мэр

Киев • УНН

 • 270 просмотра

В Черкассах возобновлена подача газа населению, но для ускорения работ прибудут 50 аварийных бригад из разных уголков Украины. Это поможет быстро восстановить подачу газа всем потребителям.

В Черкассы приедут 50 аварийных бригад для ускорения работ по подключению газа - мэр

Полсотни аварийных бригад из разных уголков Украины приедут в Черкассы для ускорения работ. Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, передает УНН.

Детали

По словам Бондаренко, по состоянию на сейчас подача газа для населения восстановлена, газ в системе есть.

Для ускорения работ в Черкассы приедут 50 аварийных бригад из разных уголков Украины. Они помогут максимально быстро восстановить подачу газа всем потребителям

- отметил Бондаренко.

В Черкассах из-за вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры, мэр сделал важное объявление28.04.25, 14:56 • 1804 просмотра

Дополнение

Сегодня, 28 апреля утром сообщалось, что в Черкасской области работает ПВО.

Местные паблики сообщали о взрыве в районе Черкасс.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойна
Украина
Черкассы
Brent
$64.54
Bitcoin
$94,105.30
S&P 500
$5,494.80
Tesla
$279.82
Газ TTF
$32.40
Золото
$3,359.70
Ethereum
$1,781.13