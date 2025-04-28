До Черкас приїдуть 50 аварійних бригад для прискорення робіт з підключення газу - мер
Київ • УНН
У Черкасах відновлено подачу газу населенню, але для прискорення робіт прибудуть 50 аварійних бригад з різних куточків України. Це допоможе швидко відновити подачу газу всім споживачам.
Пів сотні аварійних бригад з різних куточків України приїдуть до Черкас для прискорення робіт. Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, передає УНН.
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За словами Бондаренка, станом на зараз подачу газу для населення відновлено, газ у системі є.
Для прискорення робіт до Черкас приїдуть 50 аварійних бригад з різних куточків України. Вони допоможуть максимально швидко відновити подачу газу всім споживачам
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