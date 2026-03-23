В Чехии ликвидируют ферму, где содержали 10 тыс. уток, из-за птичьего гриппа
Киев • УНН
В Старом Быджове уничтожают восьмой очаг инфекции за год. Общее количество ликвидированных птиц в стране уже превысило 315 тысяч голов.
В Старом Быджове на востоке Чехии началась ликвидация крупного птицеводческого хозяйства, пострадавшего от птичьего гриппа, на котором содержалось почти 10 000 уток, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.
Ферма в Старом Быджове стала очередным, уже восьмым очагом птичьего гриппа на крупных птицеводческих хозяйствах в Чешской Республике в 2026 году.
На семи крупных птицефермах, которые были ликвидированы к этому времени, с середины февраля уничтожили более 79 000 уток и около 236 000 кур. В соответствии с Законом о ветеринарии, птицеводы имеют право на компенсацию доказанных расходов и причиненных убытков, нанесенных в результате применения чрезвычайных ветеринарных мер или выбраковки животных из-за болезней. Компенсация предоставляется Министерством сельского хозяйства.