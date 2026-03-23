У Чехії ліквідують ферму, де тримали 10 тис. качок, через пташиний грип

У Старому Биджові на сході Чехії розпочали ліквідацію великого птахівничого господарства, що постраждало від пташиного грипу, на якому утримувалося майже 10 000 качок, передає УНН із посиланням на Радіо Прага.

Деталі

Ферма у Старому Биджові стала черговим, вже восьмим осередком пташиного грипу на великих птахівничих господарствах у Чеській Республіці у 2026 році.

На семи великих птахофермах, які були ліквідовані на цей час, з середини лютого знищили понад 79 000 качок та близько 236 000 курей. Відповідно до Закону про ветеринарію, птахівники мають право на компенсацію доведених витрат та заподіяних збитків, завданих внаслідок застосування надзвичайних ветеринарних заходів або вибракування тварин через хвороби. Компенсація надається Міністерством сільського господарства.