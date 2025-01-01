В Часовом Яру и Торецке разрушены некоторые позиции Сил обороны

Российские оккупанты под покровом тумана и с применением дымовых гранат атаковали позиции Сил обороны в Часовом Яру и Торецке. В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые украинские позиции были разрушены. Об этом сообщает официальный канал оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» (ОСУВ «Хортица») Хортицкий ветер, передает УНН.

Сообщается, что за прошедшие сутки основные атакующие усилия противника были сосредоточены на Покровском направлении. Вражеские штурмовые группы пытались инфильтрироваться в наши боевые порядки в направлении Зеленого Поля, Миролюбовки, Воздвиженки, Даченского, Лисовки, Нововасильевки, Соленого, Песчаного, Шевченко и Волкового. Продолжаются бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

«Под покровом тумана и с применением дымовых гранат противник атаковал позиции сил обороны в Часовом Яру и Торецке - на Краматорском и Торецком направлениях. Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что противник безуспешно пытался проводить штурмовые действия в Волчанске - на Харьковском направлении и в районе Лозовой и Загрызово - на Купянском направлении. В районе Новой Кругляковки украинские воины повредили танк и ББМ противника.

Городские бои в Торецке: враг пытается прорваться через Щербиновку

Кроме того, Хортицкий ветер сообщил о ситуации на других направлениях:

На Лиманском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Противник атаковал позиции сил обороны в районе Новоегоровки, Ямполовки, в Макеевке, Тернах и в направлении Торского. Атаки противника отбиты.

Также враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение в районе Белогоровки - на Северском направлении. Успеха не имел.

Наибольшую активность на Кураховском направлении штурмовые группы противника проявляли в районах Петропавловки, Дачного, Украинки, Шевченко и в городской застройке Курахово. Оккупанты продолжают накапливать силы для дальнейших атак.