В Часовому Яру та Торецьку зруйновані деякі позиції Сил оборони

Російські окупанти під покровом туману та із застосуванням димових гранат атакували позиції Сил оборони в Часовому Яру та Торецьку. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі українські позиції були зруйновані. Про це повідомляє офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця") Хортицький вітер, передає УНН.

Повідомляється, що протягом минулої доби основні атакувальні зусилля противника були зосереджені на Покровському напрямку. Ворожі штурмові групи намагалися інфільтруватися в наші бойові порядки в напрямку Зеленого Поля, Миролюбівки, Воздвиженки, Даченського, Лисівки, Нововасилівки, Солоного, Піщаного, Шевченка та Вовкового. Тривають бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

"Під покровом туману та із застосуванням димових гранат противник атакував позиції сил оборони в Часовому Яру та Торецьку - на Краматорському та Торецькому напрямках. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що противник безуспішно намагався проводити штурмові дії у Вовчанську - на Харківському напрямку та в районі Лозової і Загризового - на Куп’янському напрямку. В районі Нової Кругляківки українські воїни пошкодили танк та ББМ противника.

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Окрім того, Хортицький вітер повідомив про ситуацію на інших напрямках:

На Лиманському напрямку тривають інтенсивні бойові дії. Противник атакував позиції сил оборони в районі Новоєгорівки, Ямполівки, в Макіївці, Тернах та в напрямку Торського. Атаки противника відбито.

Також ворог не полишає спроб покращити тактичне положення в районі Білогорівки – на Сіверському напрямку. Успіху не мав.

Найбільшу активність на Курахівському напрямку штурмові групи противника проявляли в районах Петропавлівки, Дачного, Українки, Шевченка та в міській забудові Курахового. Окупанти продовжують накопичувати сили для подальших атак.