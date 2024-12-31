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Городские бои в Торецке: враг пытается прорваться через Щербиновку

Городские бои в Торецке: враг пытается прорваться через Щербиновку

Киев  •  УНН

 • 12605 просмотра

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В Торецке и Часовом Яру продолжаются интенсивные городские бои. Враг пытается пробиться через Щербиновку и захватить огнеупорный комбинат, но украинские силы успешно сдерживают атаки.

В Торецке Донецкой области идут городские бои, также россияне пытаются пробиться через Щербиновку. Об этом сообщил представитель ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

«В Часовом Яру и Торецке идут городские бои. Городские бои - это своеобразный тип боев с очень высокой интенсивностью. В Торецке идут, как городские бои, так и попытка пробиться через Щербиновку. Недавно 3-я штурмовая отбила вражескую атаку в Леонидовке и уничтожила 9 БПМ противника», - сказал Трегубов.

По его словам, в Часовом Яру тоже постоянные городские бои.

«Россияне пытаются постоянно или прорваться и пробить украинские позиции стоящие за каналом Северский Донец - Донбасс, или пробиться на архитектурную доминанту города - это огнеупорный комбинат, но в последнем случае у них ни разу ничего успешного не было, потому что это физически тяжело», - рассказал Трегубов.

Дополнение

24 декабря спикер ОТГ «Луганск» Анастасия Бобовникова сообщала, что россияне начали применять технику на всех трех направлениях: Торецком, Краматорском, Северском и усилили свои штурмы.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
donetskДонецк