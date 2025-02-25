В Броварах планируют ввести ежемесячные доплаты для педагогов дошкольного и внешкольного образования
Киев • УНН
Броварской городской совет рассмотрит вопрос ежемесячных доплат в размере 1300 грн для педагогов дошкольного и внешкольного образования. Инициатива потребует около 18 млн грн в год из местного бюджета.
Броварской городской совет на сессии в четверг планирует рассмотреть инициативу о ежемесячной доплате в размере 1300 гривен для педагогических работников дошкольных и внешкольных учреждений города. Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.
"Наши педагоги - настоящие специалисты своего дела, воспитывают и обучают детей в сверхтяжелых условиях военного времени. И достойное финансовое обеспечение учителей - среди приоритетов не только в государстве, но и на местном уровне", - написал Игорь Сапожко.
По его словам, такая инициатива обусловлена тем, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины, с 1 января 2025 года педагогам общеобразовательных учреждений будет установлена ежемесячная доплата за работу в неблагоприятных условиях. Однако эта норма не охватывает педагогов дошкольных и внешкольных учреждений.
"В четверг на сессии вместе с депутатами городского совета рассмотрим этот вопрос", - сообщил Игорь Сапожко.
Введение таких выплат обойдется местному бюджету примерно в 18 млн грн в год.
Городской голова выразил надежду, что депутатский корпус поддержит инициативу и примет соответствующее решение на ближайшей сессии.