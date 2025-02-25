У Броварах планують запровадити щомісячні доплати для педагогів дошкілля та позашкілля

Броварська міська рада на сесії в четвер планує розглянути ініціативу щодо щомісячної доплати в розмірі 1300 гривень для педагогічних працівників дошкільних та позашкільних закладів міста. Про це повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко, пише УНН.

"Наші педагоги - справжні фахівці своєї справи, виховують та навчають дітей в надважких умовах воєнного часу. І гідне фінансове забезпечення вчителів - серед пріоритетів не тільки в державі, але й на місцевому рівні", - написав Ігор Сапожко.

За його словами, така ініціатива обумовлена тим, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України, з 1 січня 2025 року педагогам загальноосвітніх закладів буде встановлено щомісячну доплату за роботу в несприятливих умовах. Однак ця норма не охоплює педагогів дошкільних та позашкільних установ.

"У четвер на сесії разом з депутатами міської ради розглянемо це питання", - повідомив Ігор Сапожко.

Запровадження таких виплат обійдеться місцевому бюджету приблизно у 18 млн грн на рік.

Міський голова висловив сподівання, що депутатський корпус підтримає ініціативу та ухвалить відповідне рішення на найближчій сесії.