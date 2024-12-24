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В Броварах открылся Авдеевский гуманитарный хаб "ВПОраємось"

В Броварах открылся Авдеевский гуманитарный хаб "ВПОраємось"

Киев  •  УНН

 • 1430 просмотра

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В Броварах заработал Авдеевский гуманитарный хаб «ВПОраємось» для помощи переселенцам из Донецкой области. Хаб будет предоставлять гуманитарную и консультационную помощь, включая вопросы социальной защиты, пенсий и юридические услуги.

Авдеевский гуманитарный хаб "ВПОраємось" открылся в Броварах. Он будет оказывать гуманитарную, а также консультационную помощь жителям Донецкой области, которые нашли приют в Броварской громаде, убегая от войны. Об этом сообщили в Донецкой ОГА, пишет УНН.

"Одной из основных задач гуманитарных хабов является поддержка жителей области, которые переместились в более безопасные регионы Украины, создание качественных условий для доступа населения к услугам, способствующим адаптации, социализации и реализации собственного потенциала в условиях войны", - сообщили в Донецкой ОГА.

Как отмечается, основными направлениями работы хаба в Броварах является предоставление гуманитарной помощи, организация и осуществление консультаций по вопросам социальной защиты, пенсионного обеспечения, административных, юридических, психологических и других вопросов.

Еще 7 гуманитарных хабов Авдеевской громады работают для жителей Донетчины в городах Умань, Самар, Каменское, Кривой Рог, Кременчуг, Днепр и Киев.

Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ13 авг. 2024, 10:20 • 106970 просмотров

Добавим

В Броварах уже два года функционирует модульный городок для внутренне перемещенных лиц. Городок обустроен современными модульными домами, которые соответствуют всем стандартам комфорта и безопасности. Здесь есть все необходимое для временного проживания: кухни, санузлы, спальные комнаты, зоны для отдыха и даже пространство для детей. Кроме того, городок обеспечен альтернативными источниками электроэнергии, что позволяет его жителям комфортно чувствовать себя во время отсутствия света в холодную погоду.

Модульный городок для внутренних переселенцев в Броварах был обустроен с помощью польских и немецких партнеров и открылся в ноябре 2022 года.

Он состоит из 4-х сблокированных домов, в каждом из которых 22 комнаты по четыре места. В каждом блоке по десять душевых и туалетов. Всего модульный городок рассчитан на 352 человека.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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