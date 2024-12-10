В Броварах активно расчищают снег: привлечена техника и работники

Сильные снегопады, которые накрыли Киевскую область, не стали неожиданностью для Броварской громады. Коммунальные службы активно работают над тем, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для жителей. По данным Броварского городского головы Игоря Сапожко, на расчистку автодорог, тротуаров и общественных остановок вышла спецтехника, а также работают бригады вручную, пишет УНН.

В частности в Броварах привлечено 9 единиц спецтехники и 62 работника, селе Княжичи работают 2 единицы техники и 5 человек, а в селе Требухов расчистку проводят 3 единицы техники и 9 работников.

Городской голова Игорь Сапожко подчеркнул, что власть прилагает все усилия для оперативного реагирования на вызовы зимы.

"Мы понимаем, насколько важно быстро справиться со снегом, чтобы дороги и тротуары оставались безопасными для людей. Наши коммунальные службы работают без перерывов, используя все доступные ресурсы. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить комфорт жителей в этот зимний период, " — отметил Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Кроме того, городской голова обратился к жителям с просьбой быть внимательными на дорогах и не оставлять автомобили на обочинах, чтобы не усложнять работу коммунальных служб.

Напомним

В целом, по словам Броварского городского головы в этом году к снегопадам и гололеду были подготовлены более 40 единиц техники. это, в частности, 14 комбинированных дорожных машин для расчистки снега и 11 единиц тракторной техники, для загрузки песчано-соляной смеси. Также готово 3 тысячи тонн песчано-соляной смеси и закуплено 400 тонн соли для обработки дорог и тротуаров.