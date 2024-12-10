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В Броварах активно расчищают снег: привлечена техника и работники

В Броварах активно расчищают снег: привлечена техника и работники

Киев  •  УНН

 • 7286 просмотра

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В Броварской громаде задействовали 14 единиц спецтехники и 76 работников для расчистки снега. Коммунальные службы работают над обеспечением безопасности на дорогах, тротуарах и остановках.

Сильные снегопады, которые накрыли Киевскую область, не стали неожиданностью для Броварской громады. Коммунальные службы активно работают над тем, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для жителей. По данным Броварского городского головы Игоря Сапожко, на расчистку автодорог, тротуаров и общественных остановок вышла спецтехника, а также работают бригады вручную, пишет УНН.

В частности в Броварах привлечено 9 единиц спецтехники и 62 работника, селе Княжичи работают 2 единицы техники и 5 человек, а в селе Требухов расчистку проводят 3 единицы техники и 9 работников.

Городской голова Игорь Сапожко подчеркнул, что власть прилагает все усилия для оперативного реагирования на вызовы зимы.

"Мы понимаем, насколько важно быстро справиться со снегом, чтобы дороги и тротуары оставались безопасными для людей. Наши коммунальные службы работают без перерывов, используя все доступные ресурсы. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить комфорт жителей в этот зимний период, " — отметил Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Кроме того, городской голова обратился к жителям с просьбой быть внимательными на дорогах и не оставлять автомобили на обочинах, чтобы не усложнять работу коммунальных служб.

Напомним

В целом, по словам Броварского городского головы в этом году к снегопадам и гололеду были подготовлены более 40 единиц техники.  это, в частности, 14 комбинированных дорожных машин для расчистки снега и 11 единиц тракторной техники, для загрузки песчано-соляной смеси. Также готово 3 тысячи тонн песчано-соляной смеси и закуплено 400 тонн соли для обработки дорог и тротуаров.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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