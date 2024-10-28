Зима близько. Мер Броварів розповів, як місто готується до погіршення погоди
Київ • УНН
Місто Бровари підготувало снігоочисну техніку та закупило 1000 тон технічної солі для зимового періоду. Комунальні служби сформували бригади та виготовили 2000 тон піщано-соляної суміші для боротьби з ожеледицею.
Синоптики прогнозують погіршення погодних умов в Україні вже з наступного тижня. УНН поцікавився у міського голови Броварів Ігоря Сапожка, як місцева влада готується до майбутніх снігопадів та ожеледиці.
Місто готове до погіршення погодних умов. Ми заздалегідь підготували снігоочисну техніку, закупили посипальні матеріали та сформували бригади для оперативного реагування на складні ситуації, пов’язані зі снігом та ожеледицею. Наша мета — забезпечити безпеку руху для мешканців та мінімізувати незручності, тому всі служби працюватимуть у посиленому режимі
Він додав, що комунальне підприємство "Бровари-Благоустрій", яке є балансоутримувачем усіх доріг Броварської громади, закупило 1000 тон технічної солі. Також в наявності у комунального підприємства є близько 500 тон піску та вже виготовлено 2000 тон піщано-соляної суміші.
"Цих запасів має вистачити місту на зимовий період", - зазначив Ігор Сапожко.
Нагадаємо
Раніше мер Броварів повідомив про успішний старт опалювального сезону. За його словами, практично усі обʼєкти міста підключені до тепла. У перший тиждень опалювального сезону виникали незначні аварії, які неминучі під час такого масштабного процесу, їх оперативно ліквідовували.
Ігор Сапожко також повідомив, скільки котелень міста працює на альтернативних видах палива.
"На даний час у Броварській громаді функціонує десять котелень, які працюють на альтернативному виді палива – трісці деревній. Ці котельні забезпечують теплом сім ліцеїв, шість закладів дошкільної освіти, заклад культури, басейн, заклад первинної медицини та Броварську багатопрофільну клінічну лікарню", - розповів Ігор Сапожко в коментарі УНН.