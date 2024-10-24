Бровари з теплом. Мер міста розповів про перший тиждень опалювального сезону
Київ • УНН
Мер Броварів повідомив про успішний старт опалювального сезону. Майже всі об'єкти підключені до тепла, незначні аварії оперативно усуваються, 10 котелень працюють на альтернативному паливі.
Практично усі обʼєкти у Броварах Київської області підключені до тепла. У перший тиждень опалювального сезону виникали незначні аварії, які неминучі під час такого масштабного процесу, їх оперативно ліквідовували. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів мер міста Ігор Сапожко.
Перший тиждень опалювального сезону в Броварах пройшов загалом успішно. Майже всі об'єкти міста вже підключені до тепла, і мешканці відчули значне покращення комфорту у своїх домівках
За його словами, як і очікувалося, виникають певні незначні технічні проблеми, які є неминучими на початку такого масштабного процесу.
"Ми оперативно реагуємо на всі виклики та проводимо необхідні ремонтні роботи, щоб забезпечити стабільне теплопостачання. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, і я вдячний усім працівникам за їхню сумлінну працю та відданість своїй справі. Ми робимо все можливе, щоб у холодний період кожен мешканець нашого міста почувався комфортно та безпечно", - розповів Ігор Сапожко.
Нагадаємо
У Броварській громаді Київської області 17 жовтня розпочався опалювальний сезон. Мер Броварів Ігор Сапожко розповів, що запуск опалення проводиться поступово. Для повноцінної подачі теплоносія до усіх багатоквартирних будинків, закладів освіти, медицини, комунальних підприємств, потрібен деякий час.
Міський голова Броварів також повідомив, скільки котелень міста працює на альтернативних видах палива.
"На даний час у Броварській громаді функціонує десять котелень, які працюють на альтернативному виді палива – трісці деревній. Ці котельні забезпечують теплом сім ліцеїв, шість закладів дошкільної освіти, заклад культури, басейн, заклад первинної медицини та Броварську багатопрофільну клінічну лікарню", - розповів Ігор Сапожко в коментарі УНН.