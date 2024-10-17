Заклади освіти підключатимуть за зверненням їх керівників – у Броварах стартував опалювальний сезон
Київ • УНН
У Броварській громаді стартував опалювальний сезон. Заклади освіти підключатимуть за зверненням керівників, а ОСББ та ЖБК - після звернень управителів. 10 котелень працюють на альтернативному паливі.
У Броварській громаді Київської області розпочинається опалювальний сезон. Про те, в якій черговості подаватиметься тепло до об’єктів соціальної інфраструктури та житлових будинків повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
"За інформацією КП "Броваритепловодоенергія", підприємство готове до старту опалювального сезону, у режимі посиленої готовності перебувають комунальні ЖЕКи, заклади освіти, медицини, культури, соціальної сфери.
Заклади освіти - ліцеї, садочки - підключаються індивідуально відповідно до звернення керівників. До ОСББ, ЖБК, обʼєктів відомчого житла, яке обслуговує КП "Броваритепловодоенергія", подача теплоносія здійснюється після звернень управителів", - написав Ігор Сапожко.
Мер Броварів підкреслив, що запуск опалення проводиться поступово. Для повноцінної подачі теплоносія до усіх багатоквартирних будинків, закладів освіти, медицини, комунальних підприємств, потрібен деякий час.
Додатково
Міський голова Броварів повідомив, скільки котелень міста працює на альтернативних видах палива.
"На даний час у Броварській громаді функціонує десять котелень, які працюють на альтернативному виді палива – трісці деревній. Ці котельні забезпечують теплом сім ліцеїв, шість закладів дошкільної освіти, заклад культури, басейн, заклад первинної медицини та Броварську багатопрофільну клінічну лікарню", - розповів Ігор Сапожко в коментарі УНН.