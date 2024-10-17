Учебные заведения будут подключать по обращению их руководителей - в Броварах стартовал отопительный сезон

В Броварской громаде Киевской области начинается отопительный сезон. О том, в какой очередности будет подаваться тепло к объектам социальной инфраструктуры и жилых домов сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

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«По информации КП «Броварытепловодоэнергия», предприятие готово к старту отопительного сезона, в режиме усиленной готовности находятся коммунальные ЖЭКи, учреждения образования, медицины, культуры, социальной сферы.

Учебные заведения - лицеи, садики - подключаются индивидуально в соответствии с обращением руководителей. В ОСМД, ЖСК, объекты ведомственного жилья, которое обслуживает КП «Броварытепловодоэнергия», подача теплоносителя осуществляется после обращений управляющих», - написал Игорь Сапожко.

Мэр Броваров подчеркнул, что запуск отопления проводится постепенно. Для полноценной подачи теплоносителя во все многоквартирные дома, учебные заведения, медицину, коммунальные предприятия, нужно некоторое время.

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Городской голова Броваров сообщил, сколько котельных города работает на альтернативных видах топлива.

«В настоящее время в Броварской громаде функционирует десять котельных, работающих на альтернативном виде топлива - щепе древесной. Эти котельные обеспечивают теплом семь лицеев, шесть учреждений дошкольного образования, учреждение культуры, бассейн, учреждение первичной медицины и Броварскую многопрофильную клиническую больницу», - рассказал Игорь Сапожко в комментарии УНН.