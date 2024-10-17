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Учебные заведения будут подключать по обращению их руководителей - в Броварах стартовал отопительный сезон

Учебные заведения будут подключать по обращению их руководителей - в Броварах стартовал отопительный сезон

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 08:27  •  5157 просмотра

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В Броварской громаде стартовал отопительный сезон. Учебные заведения будут подключать по обращению руководителей, а ОСМД и ЖСК - после обращений управляющих. 10 котельных работают на альтернативном топливе.

В Броварской громаде Киевской области начинается отопительный сезон. О том, в какой очередности будет подаваться тепло к объектам социальной инфраструктуры и жилых домов сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко в своем  Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

«По информации КП «Броварытепловодоэнергия», предприятие готово к старту отопительного сезона, в режиме усиленной готовности находятся коммунальные ЖЭКи, учреждения образования, медицины, культуры, социальной сферы.

Учебные заведения - лицеи, садики - подключаются индивидуально в соответствии с обращением руководителей. В ОСМД, ЖСК, объекты ведомственного жилья, которое обслуживает КП «Броварытепловодоэнергия», подача теплоносителя осуществляется  после обращений управляющих», - написал Игорь Сапожко.

Мэр Броваров подчеркнул, что запуск отопления проводится постепенно. Для полноценной подачи теплоносителя во все многоквартирные дома, учебные заведения, медицину, коммунальные предприятия, нужно некоторое время.

Дополнительно

Городской голова Броваров сообщил, сколько котельных города работает на альтернативных видах топлива.

«В настоящее время в Броварской громаде функционирует десять котельных, работающих на альтернативном виде топлива - щепе древесной. Эти котельные обеспечивают теплом семь лицеев, шесть учреждений дошкольного образования, учреждение культуры, бассейн, учреждение первичной медицины и Броварскую многопрофильную клиническую больницу», - рассказал Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

ОбществоКиевская область
brovariБровары