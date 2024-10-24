Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

Практически все объекты в Броварах Киевской области подключены к теплу. В первую неделю отопительного сезона возникали незначительные аварии, которые неизбежны во время такого масштабного процесса, их оперативно ликвидировали. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал мэр города Игорь Сапожко.

Первая неделя отопительного сезона в Броварах прошла в целом успешно. Почти все объекты города уже подключены к теплу, и жители почувствовали значительное улучшение комфорта в своих домах - отметил Игорь Сапожко.

По его словам, как и ожидалось, возникают определенные незначительные технические проблемы, которые неизбежны в начале такого масштабного процесса.

"Мы оперативно реагируем на все вызовы и проводим необходимые ремонтные работы, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, и я благодарен всем работникам за их добросовестный труд и преданность своему делу. Мы делаем все возможное, чтобы в холодный период каждый житель нашего города чувствовал себя комфортно и безопасно", - рассказал Игорь Сапожко.

Напомним

В Броварской громаде Киевской области 17 октября начался отопительный сезон. Мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал, что запуск отопления проводится постепенно. Для полноценной подачи теплоносителя во все многоквартирные дома, учебные заведения, медицину, коммунальные предприятия, нужно некоторое время.

Городской голова Броваров также сообщил, сколько котельных города работает на альтернативных видах топлива.

"В настоящее время в Броварской громаде функционирует десять котельных, работающих на альтернативном виде топлива - щепе древесной. Эти котельные обеспечивают теплом семь лицеев, шесть учреждений дошкольного образования, учреждение культуры, бассейн, учреждение первичной медицины и Броварскую многопрофильную клиническую больницу", - рассказал Игорь Сапожко в комментарии УНН.