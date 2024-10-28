Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Украине уже со следующей недели. УНН поинтересовался у городского головы Броваров Игоря Сапожко, как местные власти готовятся к предстоящим снегопадам и гололеду.

Город готов к ухудшению погодных условий. Мы заранее подготовили снегоочистительную технику, закупили посыпочные материалы и сформировали бригады для оперативного реагирования на сложные ситуации, связанные со снегом и гололедом. Наша цель - обеспечить безопасность движения для жителей и минимизировать неудобства, поэтому все службы будут работать в усиленном режиме - отметил Игорь Сапожко.

Он добавил, что коммунальное предприятие "Бровары-Благоустройство", которое является балансодержателем всех дорог Броварской общины, закупило 1000 тонн технической соли. Также в наличии у коммунального предприятия есть около 500 тонн песка и уже изготовлено 2000 тонн песчано-соляной смеси.

"Этих запасов должно хватить городу на зимний период", - отметил Игорь Сапожко.

Напомним

Ранее мэр Броваров сообщил об успешном старте отопительного сезона. По его словам, практически все объекты города подключены к теплу. В первую неделю отопительного сезона возникали незначительные аварии, которые неизбежны во время такого масштабного процесса, их оперативно ликвидировали.

Игорь Сапожко также сообщил, сколько котельных города работает на альтернативных видах топлива.

"В настоящее время в Броварской громаде функционирует десять котельных, работающих на альтернативном виде топлива - щепе древесной. Эти котельные обеспечивают теплом семь лицеев, шесть учреждений дошкольного образования, учреждение культуры, бассейн, учреждение первичной медицины и Броварскую многопрофильную клиническую больницу", - рассказал Игорь Сапожко в комментарии УНН.