ukenru
Эксклюзив
Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды
08:46 • 32920 просмотра

Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно
07:42 • 65493 просмотра

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 151673 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 235689 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Эксклюзив
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 233353 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 170819 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 255358 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 158387 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
25 октября 2024, 11:44 • 153535 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
25 октября 2024, 08:44 • 242630 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Обстрел Холодногорского района Харькова: что известно о последствиях атаки

Обстрел Холодногорского района Харькова: что известно о последствиях атаки

01:00 • 94528 просмотра
Новые атаки оккупантов по Харьковщине: информация о разрушениях уточняется

Новые атаки оккупантов по Харьковщине: информация о разрушениях уточняется

01:36 • 106334 просмотра
Генштаб: на фронте происходило 142 боестолкновения, самые горячие бои были на Покровском и Кураховском направлениях

Генштаб: на фронте происходило 142 боестолкновения, самые горячие бои были на Покровском и Кураховском направлениях

02:54 • 87488 просмотра
Захватчики лишат соцзащиты украинцев без российских паспортов с 2025 года - Сопротивление

Захватчики лишат соцзащиты украинцев без российских паспортов с 2025 года - Сопротивление

03:24 • 104627 просмотра
Ночной авиаудар по Харькову: пострадало 7 человек, среди пострадавших есть ребенок

Ночной авиаудар по Харькову: пострадало 7 человек, среди пострадавших есть ребенок

03:51 • 106861 просмотра
публикации
Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

26 октября 2024, 08:02 • 235681 просмотра
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
Эксклюзив

26 октября 2024, 07:29 • 233346 просмотра
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

25 октября 2024, 12:28 • 255354 просмотра
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

25 октября 2024, 08:44 • 242628 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

25 октября 2024, 08:39 • 220469 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

09:19 • 8533 просмотра
Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

08:55 • 14059 просмотра
Погода в Украине 27 октября: где будет тепло, а где ожидать дождей

Погода в Украине 27 октября: где будет тепло, а где ожидать дождей

27 октября 2024, 06:02 • 112956 просмотра
С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

25 октября 2024, 15:32 • 122642 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

25 октября 2024, 08:13 • 157753 просмотра
Актуальное
Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды

Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды

Киев  •  УНН

08:46 • 31525 просмотра

Read in English

Город Бровары подготовил снегоочистительную технику и закупил 1000 тонн технической соли для зимнего периода. Коммунальные службы сформировали бригады и изготовили 2000 тонн песчано-соляной смеси для борьбы с гололедом.

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Украине уже со следующей недели. УНН поинтересовался у городского головы Броваров Игоря Сапожко, как местные власти готовятся к предстоящим снегопадам и гололеду. 

Город готов к ухудшению погодных условий. Мы заранее подготовили снегоочистительную технику, закупили посыпочные материалы и сформировали бригады для оперативного реагирования на сложные ситуации, связанные со снегом и гололедом. Наша цель - обеспечить безопасность движения для жителей и минимизировать неудобства, поэтому все службы будут работать в усиленном режиме

- отметил Игорь Сапожко.

Он добавил, что коммунальное предприятие "Бровары-Благоустройство", которое является балансодержателем всех дорог Броварской общины, закупило 1000 тонн технической соли. Также в наличии у коммунального предприятия есть около 500 тонн песка и уже изготовлено 2000 тонн  песчано-соляной смеси.

"Этих запасов должно хватить городу на зимний период", - отметил Игорь Сапожко.

Напомним

Ранее мэр Броваров сообщил об успешном старте отопительного сезона. По его словам, практически все объекты города подключены к теплу. В первую неделю отопительного сезона возникали незначительные аварии, которые неизбежны во время такого масштабного процесса, их оперативно ликвидировали. 

Игорь Сапожко также сообщил, сколько котельных города работает на альтернативных видах топлива.

"В настоящее время в Броварской громаде функционирует десять котельных, работающих на альтернативном виде топлива - щепе древесной. Эти котельные обеспечивают теплом семь лицеев, шесть учреждений дошкольного образования, учреждение культуры, бассейн, учреждение первичной медицины и Броварскую многопрофильную клиническую больницу", - рассказал Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
ukrainaУкраина
brovariБровары