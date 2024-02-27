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В Британии разоблачили сеть российских шпионов, все родом из Болгарии

В Британии разоблачили сеть российских шпионов, все родом из Болгарии

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 21:11  •  2734 просмотра

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Шестому лицу было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России по делу, в котором пятеро болгар уже были задержаны за получение секретных британских документов.

В Великобритании шестому человеку предъявили обвинение в шпионаже в пользу России. По делу уже задержаны пять человек. Речь идет о болгарине Тихомире Иванове Иванчеве. Об этом пишет Sky News, передает УНН.

Детали

Болгарин был задержан 7 февраля. Его обвиняют в получении документов и информации, которые могли нанести вред британскому государству. Его выпустили под залог, а во вторник, 27 февраля, предъявили обвинение.

Шестой подозреваемый был идентифицирован и арестован в результате расследования, проведенного после предыдущих пяти арестов в этом расследовании, и вместе с Королевской прокуратурой предъявлено обвинение

сказал командир Доминик Мерфи, возглавляющий отдел по борьбе с терроризмом Met. Команда.

Других пятерых по делу, трех мужчин и двух женщин, все из Болгарии, ранее доставили в следственный изолятор Олд-Бейли. Это 46-летний Орлин Русев, 42-летний Бизер Джамбазов, 32-летняя Катрин Иванова, 32-летний Иван Стоянов и 29-летняя Ваня Габерова. В октябре они предстанут перед судом.

На телефонах членов оборонного комитета Европарламента нашли шпионские программы21 февраля 2024, 16:18 • 21642 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
bolgariyaБолгария
У Британії викрили мережу російських шпигунів, усі родом із Болгарії
Network of Russian spies exposed in Britain, all originally from Bulgaria
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В Британии разоблачили сеть российских шпионов, все родом из Болгарии

Шестому лицу было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России по делу, в котором пятеро болгар уже были задержаны за получение секретных британских документов.

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Изнасилование украинки в Варшаве: что известно