У Британії викрили мережу російських шпигунів, усі родом із Болгарії
Київ • УНН
Шостій особі було пред'явлено звинувачення у шпигунстві на користь Росії у справі, в якій п'ятеро болгар вже були затримані за отримання секретних британських документів.
У Великій Британії шостій людині висунули звинувачення у шпигунстві на користь Росії. У справі вже затримано п'ятьох осіб. Йдеться про болгарина Тихоміра Іванова Іванчева. Про це пише Sky News, передає УНН.
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Болгарин був затриманий 7 лютого. Його звинувачують у отриманні документів та інформації, які могли завдати шкоди британській державі. Його випустили під заставу, а у вівторок, 27 лютого, висунули звинувачення.
Шостого підозрюваного було ідентифіковано та заарештовано в результаті розслідування, проведеного після попередніх п’яти арештів у цьому розслідуванні, і разом із Королівською прокуратурою висунуто звинувачення
Інших п'ятьох у справі, трьох чоловіків і двох жінок, усі з Болгарії, раніше доставили до слідчого ізолятора Олд-Бейлі. Це 46-річний Орлін Русев, 42-річний Бізер Джамбазов, 32-річна Катрін Іванова, 32-річний Іван Стоянов і 29-річна Ваня Габерова. У жовтні вони постануть перед судом.
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