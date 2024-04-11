В Британии призвали своих граждан воздержаться от поездок в беларусь

Министерство иностранных дел Великобритании призвало своих граждан воздержаться от поездок в беларусь из-за возможного начала войны на территории страны. Об этом сообщает МИД Великобритании, пишет УНН.

МИД рекомендует отказаться от любых поездок в беларусь. российские военные действия происходят в беларуси. Существует риск, что непосредственный конфликт, связанный с войной в Украине, может распространиться на беларусь - говорится в сообщении.

Детали

В ведомстве отметили, что Британия имеет ограниченную возможность предоставлять своим гражданам консульскую помощь на территории Беларуси.

Кроме того, в список не рекомендованных стран для посещения вошли:

- Иран;

- россия;

- Судан;

- Израиль;

- Украина;

- Ливан;

- Палестинские территории.

Напомним

Президент беларуси александр лукашенко во время своего визита в Гродно заявил, что Минск не хочет угрожать другим странам, но его страна готовится к войне.