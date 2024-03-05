В больнице умерла пострадавшая из-за атаки рф на поселок на Харьковщине 15 февраля

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
  •  58380 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
  •  135799 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
  •  159937 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
  •  148858 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
  •  152147 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  151175 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  239142 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  290828 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  248667 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  267546 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В больнице умерла пострадавшая из-за атаки рф на поселок на Харьковщине 15 февраля

В больнице умерла пострадавшая из-за атаки рф на поселок на Харьковщине 15 февраля

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 08:46  •  10270 просмотра

Read in English

Женщина, которая получила ранения во время российского обстрела села в Харьковской области 15 февраля, умерла в больнице от полученных травм.

5 марта в больнице умерла женщина, которая получила ранения 15 февраля в результате удара рф авиабомбой по поселку Черное Харьковской области. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН

 Сегодня в больнице умерла 55-летняя женщина, которая получила ранения 15 февраля в результате российского обстрела села Черное Купянского района. Враг нанес удар по населенному пункту авиабомбой

- написал Синегубов.

По его словам, потерпевшая длительное время находилась в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним 

Трое гражданских, в том числе 17-летняя девушка, погибли после того, как российские войска сбросили управляемые авиабомбы в Харьковской области 15 февраля. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
У лікарні померла постраждала через атаку рф на селище на Харківщині 15 лютого
A victim of the February 15 Russian attack on a village in Kharkiv region dies in hospital
Новости по теме

В больнице умерла пострадавшая из-за атаки рф на поселок на Харьковщине 15 февраля

Женщина, которая получила ранения во время российского обстрела села в Харьковской области 15 февраля, умерла в больнице от полученных травм.

Война •   •  10270 просмотра
В больнице умерла пострадавшая из-за атаки рф на поселок на Харьковщине 15 февраля

Пытался взорвать почту в Запорожье: задержан агент рф

Агент российской военной разведки пытался взорвать взрывчатку в почтовом отделении в Запорожье, но был задержан во время спецоперации правоохранителей.

Война •   •  12641 просмотра
Пытался взорвать почту в Запорожье: задержан агент рф

В Госдепе США назвали безответственной риторику путина о применении ядерного оружия

Представитель Государственного департамента США назвал угрозы путина применить ядерное оружие в случае ввода в Украину западных войск безответственной и неуместной для ядерной державы риторикой.

Новости Мира •   •  11598 просмотра
В Госдепе США назвали безответственной риторику путина о применении ядерного оружия

россия использует сербского агента для проникновения в органы ЕС - Politico

российская разведка использует сербского агента для внедрения в институты ЕС и распространения прокремлевских тезисов о вторжении в Украину.

Политика •   •  13007 просмотра
россия использует сербского агента для проникновения в органы ЕС - Politico

россия начала чаще использовать разведывательные дроны на фоне потери очередного самолета А-50 - Гуменюк

Россия начала чаще использовать разведывательные беспилотники, чтобы компенсировать потерю самолетов вроде А-50, которые ранее собирали разведывательную информацию.

Война •   •  11906 просмотра
россия начала чаще использовать разведывательные дроны на фоне потери очередного самолета А-50 - Гуменюк

Как топили "сергея котова" - в ГУР показали кадры уничтожения корабля чф рф

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало кадры уничтожения морскими дронами вблизи Керченского пролива патрульного корабля чф рф "Сергей Котов".

Война •   •  11861 просмотра
Как топили "сергея котова" - в ГУР показали кадры уничтожения корабля чф рф

Уничтоженный "сергей котов" был самым современным патрульным кораблем россии - ВМС Украины

Украина уничтожила самый современный российский патрульный корабль "сергей котов" в территориальных водах Украины вблизи Керченского пролива.

Война •   •  75619 просмотра
Уничтоженный "сергей котов" был самым современным патрульным кораблем россии - ВМС Украины

По Донецкой области россияне били КАБами, 17 раз атаковали жилые кварталы - полиция

В Донецкой области Украины за минувшие сутки российские военные совершили 17 обстрелов жилых кварталов, в том числе 11 авиаударов, а всего в регионе было зафиксировано 1699 обстрелов.

Война •   •  65213 просмотра
По Донецкой области россияне били КАБами, 17 раз атаковали жилые кварталы - полиция

Министр обороны Польши призвал жителей своей страны не распространять данные о движении войск по польским дорогам

Министр обороны Польши призывает граждан не распространять фотографии или детали передвижения войск НАТО во время военных учений в Польше, чтобы сохранить сдерживание от потенциальных угроз.

Новости Мира •   •  58942 просмотра
Министр обороны Польши призвал жителей своей страны не распространять данные о движении войск по польским дорогам

Враг использовал коварную тактику: Гуменюк рассказала подробности ночной атаки на Одессу

Враг применил коварную тактику, атаковав Одессу ночью "шахедами", маневрируя беспилотниками между жилыми и промышленными районами, и нанеся удар по рекреационному объекту.

Война •   •  53005 просмотра
Враг использовал коварную тактику: Гуменюк рассказала подробности ночной атаки на Одессу