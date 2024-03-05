В больнице умерла пострадавшая из-за атаки рф на поселок на Харьковщине 15 февраля
Киев • УНН
Женщина, которая получила ранения во время российского обстрела села в Харьковской области 15 февраля, умерла в больнице от полученных травм.
5 марта в больнице умерла женщина, которая получила ранения 15 февраля в результате удара рф авиабомбой по поселку Черное Харьковской области. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Сегодня в больнице умерла 55-летняя женщина, которая получила ранения 15 февраля в результате российского обстрела села Черное Купянского района. Враг нанес удар по населенному пункту авиабомбой
По его словам, потерпевшая длительное время находилась в больнице в тяжелом состоянии.
Напомним
Трое гражданских, в том числе 17-летняя девушка, погибли после того, как российские войска сбросили управляемые авиабомбы в Харьковской области 15 февраля.
В больнице умерла пострадавшая из-за атаки рф на поселок на Харьковщине 15 февраля
Женщина, которая получила ранения во время российского обстрела села в Харьковской области 15 февраля, умерла в больнице от полученных травм.
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