В больнице умерла пострадавшая из-за атаки рф на поселок на Харьковщине 15 февраля

5 марта в больнице умерла женщина, которая получила ранения 15 февраля в результате удара рф авиабомбой по поселку Черное Харьковской области. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Сегодня в больнице умерла 55-летняя женщина, которая получила ранения 15 февраля в результате российского обстрела села Черное Купянского района. Враг нанес удар по населенному пункту авиабомбой - написал Синегубов.

По его словам, потерпевшая длительное время находилась в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним

Трое гражданских, в том числе 17-летняя девушка, погибли после того, как российские войска сбросили управляемые авиабомбы в Харьковской области 15 февраля.