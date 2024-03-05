У лікарні померла постраждала через атаку рф на селище на Харківщині 15 лютого
Київ • УНН
Жінка, яка отримала поранення під час російського обстрілу села в Харківській області 15 лютого, померла в лікарні від отриманих травм.
5 березня у лікарні померла жінка, яка зазнала поранень 15 лютого внаслідок удару рф авіабомбою по селищу Чорне Харківської області. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Сьогодні у лікарні померла 55-річна жінка, яка зазнала поранень 15 лютого внаслідок російського обстрілу села Чорне Куп'янського району. Ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою
За його словами, потерпіла тривалий час перебувала в лікарні у важкому стані.
Нагадаємо
Троє цивільних, у тому числі 17 річна дівчина, загинули після того, як російські війська скинули керовані авіабомби в Харківській області 15 лютого.