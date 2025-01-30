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В ближайшие несколько часов возможен массированный российский обстрел Херсона и пригорода - глава ОВА

В ближайшие несколько часов возможен массированный российский обстрел Херсона и пригорода - глава ОВА

Киев  •  УНН

 • 4668 просмотра

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Председатель Херсонской ОГА предупредил о возможном массированном российском обстреле города в ближайшие часы. Жителей просят не выходить на улицу и держаться подальше от окон и прибрежных районов.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин предупредил о возможном массированном российском обстреле Херсона и пригорода в ближайшие часы, пишет УНН.

Детали

"В ближайшие несколько часов возможен массированный российский обстрел Херсона и пригорода! Пожалуйста, позаботьтесь о собственной и безопасности близких людей! Воздержитесь от походов на улицу, находитесь подальше от прибрежных районов и не подходите к окнам. Берегите себя!" - предупредил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

Пять человек пострадали от атак оккупантов в Херсоне за утро: среди них коммунальщик30.01.25, 13:40 • 10313 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
khersonХерсон

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