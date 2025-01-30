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У найближчі кілька годин можливий масований російський обстріл Херсона та передмістя - голова ОВА

Київ • УНН

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Голова Херсонської ОВА попередив про можливий масований російський обстріл міста у найближчі години. Жителів просять не виходити на вулицю та триматися подалі від вікон і прибережних районів.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін попередив про можливий масований російський обстріл Херсона та передмістя у найближчі години, пише УНН.

Деталі

"У найближчі кілька годин можливий масований російський обстріл Херсона та передмістя! Будь ласка, потурбуйтеся про власну та безпеку близьких людей! Утримайтеся від походів на вулицю, перебувайте подалі від прибережних районів та не підходьте до вікон. Бережіть себе!" - попередив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

П'ять людей постраждали від атак окупантів у Херсоні за ранок: серед них комунальник30.01.25, 13:40 • 27092 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
khersonХерсон

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