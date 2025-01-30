У найближчі кілька годин можливий масований російський обстріл Херсона та передмістя - голова ОВА

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін попередив про можливий масований російський обстріл Херсона та передмістя у найближчі години, пише УНН.

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"У найближчі кілька годин можливий масований російський обстріл Херсона та передмістя! Будь ласка, потурбуйтеся про власну та безпеку близьких людей! Утримайтеся від походів на вулицю, перебувайте подалі від прибережних районів та не підходьте до вікон. Бережіть себе!" - попередив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

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