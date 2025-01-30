П'ять людей постраждали від атак окупантів у Херсоні за ранок: серед них комунальник

У Херсоні внаслідок російських обстрілів та атак дронами поранено ще трьох людей, що збільшило кількість постраждалих від ворожих ударів у міста за ранок до 5, пише УНН з посиланням на дані Херсонської ОВА.

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"Опівдні у Херсоні під російський артилерійський удар потрапив працівник комунального підприємства. Внаслідок "прильоту" 62-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та живота. Потерпілий – під наглядом медиків. Його стан оцінюють як тяжкий", - написав у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Раніше, орієнтовно о 09:30, за даними ОВА, росіяни атакували Херсон з БпЛА. Під ворожий удар потрапив 64-річний чоловік. Попередньо, він дістав вибухову травму. Згодом до лікарні доставили ще одного потерпілого через атаку ворожого дрона у Херсоні. У 59-річного чоловіка – вибухова травма, уламкові поранення черева, руки та ноги. Обидва під наглядом лікарів.

Нагадаємо

Раніше сьогодні повідомлялося про ще двох поранених внаслідок ударів рф по Херсону.

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