росіяни вранці масовано обстріляли один з районів Херсона: є постраждалі

Російські війська сьогодні вранці масовано обстріляли Дніпровський район Херсона, відомо про двох поранених жінок, одній з них ампутувало руку, повідомили голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко та у Херсонській ОВА, пише УНН.

Близько 6.00 російські окупанти масовано обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок цієї атаки двоє жінок отримали поранення. У 48-річної постраждалої контузія та мінно-вибухова травма, у жінки 61 року також мінно-вибухова травма та ампутація лівої руки - написав Мрочко.

Окрім того, з його слів, до 7 зросла кількість поранених 28 січня у Херсоні. Сьогодні до медиків по допомогу звернувся 56-річний чоловік.

За його даними, також під ворожим вогнем зранку була Зеленівка. Ворог вдарив по житлових кварталах. Пошкоджено багато приватних будинків.

Також, за даними ОВА, сьогодні близько 08:30 російська армія завдала дронового удару по Бериславу на Херсонщині. 48-річний місцевий житель дістав вибухову травму та поранення ноги. Окрім цього, до лікарні доставили 54-річну жінку, яка вчора ввечері постраждала через дронову атаку у місті. У неї - вибухова травма та поранення ноги. Медики надають їм необхідну допомогу. Стан обох - середньої тяжкості.

Доповнення

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, російські війська обстріляли 40 населених пунктів Херсонської області минулої доби. російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід, гаражі та приватний автомобіль. Внаслідок атак рф загинуло 3 людини, 10 поранено.