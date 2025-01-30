росіяни вранці масовано обстріляли один з районів Херсона: є постраждалі
Київ • УНН
В результаті ворожих обстрілів та атаки дронів у Херсоні та Бериславі сьогодні постраждало 3 людей. Серед поранених - жінка з ампутацією руки.
Російські війська сьогодні вранці масовано обстріляли Дніпровський район Херсона, відомо про двох поранених жінок, одній з них ампутувало руку, повідомили голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко та у Херсонській ОВА, пише УНН.
Близько 6.00 російські окупанти масовано обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок цієї атаки двоє жінок отримали поранення. У 48-річної постраждалої контузія та мінно-вибухова травма, у жінки 61 року також мінно-вибухова травма та ампутація лівої руки
Окрім того, з його слів, до 7 зросла кількість поранених 28 січня у Херсоні. Сьогодні до медиків по допомогу звернувся 56-річний чоловік.
За його даними, також під ворожим вогнем зранку була Зеленівка. Ворог вдарив по житлових кварталах. Пошкоджено багато приватних будинків.
Також, за даними ОВА, сьогодні близько 08:30 російська армія завдала дронового удару по Бериславу на Херсонщині. 48-річний місцевий житель дістав вибухову травму та поранення ноги. Окрім цього, до лікарні доставили 54-річну жінку, яка вчора ввечері постраждала через дронову атаку у місті. У неї - вибухова травма та поранення ноги. Медики надають їм необхідну допомогу. Стан обох - середньої тяжкості.
Доповнення
За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, російські війська обстріляли 40 населених пунктів Херсонської області минулої доби. російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід, гаражі та приватний автомобіль. Внаслідок атак рф загинуло 3 людини, 10 поранено.