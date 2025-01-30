россияне утром массированно обстреляли один из районов Херсона: есть пострадавшие

Российские войска сегодня утром массированно обстреляли Днепровский район Херсона, известно о двух раненых женщинах, одной из них ампутировали руку, сообщили председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко и в Херсонской ОГА, пишет УНН.

Около 6.00 российские оккупанты массированно обстреляли Днепровский район Херсона. В результате этой атаки две женщины получили ранения. У 48-летней пострадавшей контузия и минно-взрывная травма, у женщины 61 года также минно-взрывная травма и ампутация левой руки - написал Мрочко.

Кроме того, по его словам, до 7 возросло количество раненых 28 января в Херсоне. Сегодня к медикам за помощью обратился 56-летний мужчина.

Также, по данным ОВА, сегодня около 08:30 российская армия нанесла дроновой удар по Бериславу на Херсонщине. 48-летний местный житель получил взрывную травму и ранение ноги. Кроме этого, в больницу доставили 54-летнюю женщину, которая вчера вечером пострадала из-за дроновой атаки в городе. У нее - взрывная травма и ранение ноги. Медики оказывают им необходимую помощь. Состояние обоих - средней тяжести.

Дополнение

По данным председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина, российские войска обстреляли 39 населенных пунктов Херсонской области за прошедшие сутки. российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 22 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод, гаражи и частный автомобиль. В результате атак рф погибли 3 человека, 10 ранены.